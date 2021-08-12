باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

أفادت وسائل إعلام بأن نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي يسعى ويخطط للتعاقد مع نجم اليوفي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أيام قليلة من ضم ليونيل ميسي.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، يفترض أن كيليان مبابي لن يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي ولكنه لن يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد إلا في نهاية موسم 2022/2021.

وأضافت الصحيفة: أن "رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، حدد البديل المناسب في حالة رحيل مبابي وهو كريستيانو رونالدو، لكنه لن يبيع الفرنسي وإنما يجهز للتعاقد مع من يعوضه.

وانضم ميسي إلى باريس سان جرمان بعقد لمدة عامين حتى يونيو 2023، وينتهي عقد رونالدو مع ناديه الإيطالي يوفنتوس في يونيو/ حزيران 2022، لذلك يرى الخليفي في رونالدو صفقة مجانية له.

وبحسب الصحيفة، يحاول النادي الفرنسي الضغط على مبابي من جميع الجهات من أجل الاستمرار والتوقيع على العقود الجديدة من خلال الصفقات القوية التي حصل عليها الفريق الفرنسي.

وحسب معلومات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، مبابي لا يرغب في اللعب بجانب ليونيل ميسي، وهو ما يعد مفاجأة حزينة لجماهير الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة أن "مبابي تقدم بطلب للرحيل رسميًا عن باريس سان جرمان خلال هذا الصيف ورفضه تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل أو الصيف القادم دون مقابل".