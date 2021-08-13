الاتحاد الأوروبي يلغي قانون اللعب المالي النظيف

وأكدت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، مساء الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اقترح الشهر المقبل استبدال قانون اللعب المالي النظيف بـ"الحد الأقصى للرواتب والضرائب".

وقانون اللعب المالي النظيف، بدأ تطبيقه قبل 10 سنوات، وهو ما تسبب في فرض عقوبات كبيرة على أندية واستبعادها من المشاركة الأوروبية، لعدم الموازنة بين تعاقداتها وأرباحها.

الصحيفة، شددت على أن الأندية ستقتصر على صرف نسبة ثابتة تقدر بـ 70% من الرواتب، وأي نادي سيتخطى ذلك الحد سيقوم بدفع "ضرائب".

وأشار التقرير إلى أن قانون الضرائب، سيحل محل قانون اللعب المالي النظيف، سيتم دراسة تطبيق هذا القرار خلال الفترة المقبلة.