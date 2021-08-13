مدن روسية تستعد لتقديم طلبات لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن عددا من المدن الروسية، بينها سانت بطرسبورغ وقازان، تستعد لتقديم طلبات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال لقاء مع الرياضيين الروس، الفائزين والحاصلين على الميداليات الأولمبية، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036: "يتم النظر (في هذا الموضوع). ويجري إعداد الطلبات في عدد من المدن. بالتأكيد سان بطرسبورغ، وأتوقع مدينة قازان".

ولفت لافروف إلى أن قرار استضافة الألعاب الأولمبية، لا يتخذ في وزارة الخارجية الروسية، وإنما الحكومة الروسية لديها الإجراءات المناسبة لذلك.

وصرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، في وقت سابق، بأن روسيا لديها كل الإمكانيات اللازمة لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2036.

واختتمت، الأحد الفائت، منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، والتي تم تأجيلها لعام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت روسيا في المركز الخامس على جدول الترتيب لقائمة الدول الحائزة على الميداليات، خلف الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا.

وحصل المنتخب الروسي على 20 ميدالية ذهبية، و28 فضية، و23 برونزية.