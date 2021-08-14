محمد صلاح يدخل التاريخ في الدوري الانجليزي... يحقق رقما قياسيا

وتمكن اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وبذلك يكون صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.
👑 @MoSalah breaking #PL records again 👑— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021
The first @premierleague player ever to score five successive opening day goals.
[0-3] | #NORLIV https://t.co/SNreewQW4L
وكان صلاح قد سجل أمام فريق نادي واتفورد في مباراة افتتاح موسم "2017-2018"، وكرر الأمر ذاته في افتتاح موسم "2018-2019" أمام وست هام يونايتد، ثم سجل من جديد أمام نورويتش سيتي في "2019-2020"، وفي الموسم الماضي تمكن من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.
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