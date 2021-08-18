إلغاء سباق الجائزة الكبرى "للفورمولا 1" في اليابان

وكان من المقرر عقد سباق الجائزة الكبرى في اليابان، الذي تم إلغاؤه أيضًا العام الماضي بسبب حالة فيروس كورونا، في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لموقع "Royal Racing" الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات ولاية ساو باولو البرازيلية السماح للجمهور بحضور سباق سيارات فورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى على حلبة انترلاغوس المقرر من 5 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبعد أن تم طرح 60 ألف بطاقة للبيع، سيكون السباق أول حدث رياضي يقام في البرازيل من دون قيود في هذه الولاية البرازيلية منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 التي ضربت البرازيل في الصميم.

في المقابل، تدرس سلطات الولاية طلب تأجيل الجائزة الكبرى لمدة أسبوع لكي تتزامن مع نهاية الأسبوع الطويلة في 15 نوفمبر وهو أسبوع عيد للبرازيليين بحسب حاكم الولاية جواو دوريا.