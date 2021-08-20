الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن موعد ومكان إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد ومكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، "سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية".

🚨 ANNOUNCEMENT #ACL2021 West Zone Quarter-finals, Semi-finals, as well as the Final on November 23 will be played in Saudi Arabia 🇸🇦https://t.co/NrDVBXnE6E — #ACL2021 (@TheAFCCL) August 20, 2021

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر.

مرحبًا آسيا! 👋



أهلًا بكم مرة أخرى في السعودية. 🇸🇦💚🏟️#دوري_أبطال_آسيا https://t.co/0g02ReX2Na — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 20, 2021

يشار إلى أن مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لشرق آسيا ستقام في كوريا الجنوبية في 17 و20 أكتوبر.

وبعد الانتهاء من الأدوار الإقصائية ستقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر في السعودية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اضطر إلى تغيير نظام البطولة بسبب قيود السفر المطبقة في العديد من الدول بسبب فيروس كورونا، ومن ثم تقرر حسم أدوار خروج المغلوب من خلال مباراة واحدة فقط وليس ذهابا وإيابا كما كان الحال من قبل.

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