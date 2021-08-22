صحيفة تكشف وجهة ميسي القادمة بعد باريس سان جيرمان

أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، سيغادر أوروبا بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

وكشفت صحيفة "ميرور" الوجهة المستقبلية لنجم باريس الحالي، مشيرة إلى أنه سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي يسعى لتكوين فريق من النجوم يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

L'avenir post-Paris de Lionel Messi devrait s'écrire en MLS https://t.co/hCoybnEbf9 — Foot Mercato (@footmercato) August 22, 2021

وبحسب الصحيفة، فإن تجربة الأرجنتيني في باريس قد تكون الأخيرة له في أوروبا، مؤكدة أن اللاعب تحدث مع مسؤولي إنتر ميامي بالفعل وبدأ التخطيط للانتقال إلى هناك بشراء شقق فاخرة داخل المدينة.

يذكر بأن ميسي انتقل لصفوف النادي الباريسي لعامين قادما من برشلونة الإسباني بصفقة انتقال حر.