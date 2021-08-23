أول ظهور لمؤمن زكريا بعد أزمته الصحية الأخيرة... صورة

ظهر لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، اليوم الاثنين، في أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

ويظهر مؤمن إلى جوار رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، في صورة تم تداولها، أثناء زيارة الأخير لمؤمن في منزله للاطمئنان عليه.

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ أكثر من موسمين بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة، ولا يزال في فترة علاجه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري على "فيسبوك"، صورة مؤمن ومصيلحي، وعلق عليها: "حرص الأستاذ محمد مصيلحي على زيارة الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق".

وتمنى مصيلحي الشفاء العاجل "للنجم الكبير"، وأكد الحساب أن هذه الزيارة "من جانب رئيس نادي الاتحاد السكندري لدعم النجم المحبوب ورفع روحه المعنوية وللتأكيد على المعاني السامية للرياضة ونبذ أي تعصب".

وتعرض مؤمن زكريا لوعكة صحية خلال الأيام السابقة تم حجزه على إثرها في المستشفى لعدة أيام، قبل أن يغادرها ويعود مرة أخرى إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية، على أن يسافر قريبا لاستكمال علاجه خارج مصر، وسبق أن سافر اللاعب إلى ألمانيا وأمريكا لتلقي العلاج.