الألعاب البارالمبية... المصرية فايزة محمود تخسر في تنس الطاولة أمام نظيرتها الصينية

خسرت اللاعبة المصرية، فايرة محمود، في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وفشلت اللاعبة المصرية في الفوز بأولى مبارياتها، أمام المنافسة الصينية بيان تشانج، وخسرت بنتيجة 0-3، بحسب موقع "مصراوي".

وفي الشوط الأول، خسرت فايزة محمود بنتيجة (5-11)، ثم جاءت الخسارة الأخرى في الشوط الثاني بنتيجة (9-11)، والهزيمة في الشوط الثالث بنتيجة (3-11).

وانطلقت دورة الألعاب البارالمبية، التي تستضيفها اليابان، للمرة الثانية في تاريخها، أمس الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية أبرز مظاهرها منع الجماهير من الحضور بسبب جائحة كورونا.

وكانت المرة الأولى التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب البارالمبية في عام 1964.

وانطلقت البطولة، المؤجلة منذ عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، التي تشير إلى أن هناك مخاوف بشأن سلامة المشاركين في المسابقة الدولية، التي تعد الأكبر في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوكالة أن منافسات البطولة الدولية تقام دون حضور جماهيري، مثلما حدث في أولمبياد طوكيو الأخير، بسبب جائحة كورونا.

ولفتت الوكالة إلى أن عدد الرياضيين المشاركين في البطولة هو 4 آلاف و403 متسابقين، يمثلون 161 فريقا من الدول والمناطق إضافة إلى فرق ممثلة للاجئين.

يذكر أن مراسم الافتتاح أقيمت في الاستاد القومي، مساء الثلاثاء، في اليابان، بينما تم فرض قيود على حركة المرور بالقرب من المكان.