غوارديولا يكشف عن موعد رحيله من مانشيستر سيتي ومخططه القادم

أعلن مدرّب مانشيستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن نيته مغادرة فريقه "مانشستر سيتي" بعد انتهاء عقده من الموسم المقبل 2023، معربا عن أنه يتطلع إلى العمل مع المنتخبات الدولية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مدرّب مانشيستر سيتي، الذي مدده في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى غاية صيف 2023، وفقا لما نقله موقع "فوت بول ريبورتينغ".

أمضى غوارديولا (50 عاما)، الحائز على لقب أفضل مدرّب في هذا الموسم، بعد أن قاد فريقه إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لثالث مرة في 4 سنوات، سبعة مواسم في الاتحاد ومع نهاية صفقته التي تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية، يخطط لأخذ استراحة من كرة القدم للأندية.

وقال غوارديولا: "بعد سبع سنوات في مانشيستر سيتي، أعتقد أنني سأحصل على استراحة".

وتابع: "أريد أن أتوقف وأرى، وأتعلم من المدربين الآخرين، وربما أسلك هذا الطريق".

وأعرب غوارديولا عن أمله في العودة إلى الإدارة مع منتخب وطني بعد إجازة تفرغه الثانية، حيث عبّر عن ذلك وقال:

"في هذه العملية، أود أن أدرب منتخبا وطنيا وبطولة أوروبية وكوبا أمريكا وكأس العالم. أريد هذه التجربة".

وأوضح غوارديولا أن "المنتخب الوطني سيكون الخطوة التالية، نعم. إنها الخطوة التالية".