روسيا تواجه اليابان في نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية

تحتضن العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد 29 أغسطس/آب، نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية، في لقاء يجمع منتخبي روسيا واليابان.

وتأهل منتخب البلد المضيف للنهائي بعد تخطيه عقبة منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل لـ5 أهداف لكل فريق.

ويتأهل المنتخب الروسي للنهائي، بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، ساعيا للتتويج للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة.

وحجز المنتخب الياباني بطاقة النهائي بعد تخطيه منتخب السنغال القوي، بعد فوزه بنتيجة 5-2، بأداء دفاعي قوي من طرف الفريق الياباني الذي تمكن من الحد من خطورة راؤول ميندي.

وسعى المنتخب السنغالي للفوز بالمركز الثالث حين سيواجه منتخب سويسرا.