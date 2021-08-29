تعيين الروماني كوزمين كونترا مدربا لنادي الاتحاد السعودي

تعاقد نادي الاتحاد السعودي، رسميا، مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، للإشراف على العارضة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب البرازيلي المقال كاريلي.

ونشر النادي صورة للمدرب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ليعلن بشكل رسمي تعيينه مدربا للفريق لمدة موسم رياضي واحد.

📝 كوزمين كونترا يقود العميد pic.twitter.com/GuyXaYeo4n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2021

ويتوقع أن يبدأ المدرب الروماني مهمته مع الاتحاد، خلال فترة التوقف الحالية، التي يخوض فيها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وكونترا، البالغ 45 عاما، هو مدرب روماني ولاعب دولي سابق، لعب مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما مثّل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية.

واختتم كونترا مشواره في الملاعب، بقميص بوليتينيكا تيميسوارا الروماني في 2011، قبل أن يتجه لعالم التدريب.

وفي مسيرته كمدرب، قاد كونترا العديد من الأندية، أبرزها خيتافي الإسباني وغوانزو الصيني ودينامو بوخارست الروماني، كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة بين 2017 و2019.