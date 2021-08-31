"عدت إلى حيث أنتمي"... أكثر من 7 ملايين شخص يعلقون على بوست كريستيانو رونالدو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجددا، على إتمام انتقاله إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رونالدو، في بوست عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حقق أكثر من سبعة ملايين إعجاب في حوالي ساعة، إن "كل من يعرفني يعرف مدى حبي لفريق مانشستر يونايتد الذي لا ينتهي. السنوات التي قضيتها في هذا النادي كانت رائعة للغاية والطريق الذي قطعناه معا مكتوب بأحرف من ذهب في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة".

وأضاف: "لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الآن، إنه حلم يتحقق".

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وكان رونالدو قال، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل".

وأكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وأعلن يونايتد يوم الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.