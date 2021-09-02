سلطنة عمان تفتتح تصفيات كأس العالم بفوز تاريخي على اليابان... فيديو

افتتح منتخب سلطنة عمان مباريات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم "قطر2022" بفوز تاريخي على نظيره الياباني بهدف لصفر.

وعلى استاد سويتا في أوساكا، خطف البديل عصام الصبحي هدف الفوز لعمان في الدقيقة 89 من المباراة، محولا عرضية صلاح اليحيائي داخل الشباك من مسافة قريبة.

وهذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الياباني على ملعبه منذ 4 سنوات.

ويلتقي ضمن المجموعة الثانية أيضا، اليوم الخميس، منتخب السعودية مع فيتنام في الرياض وأستراليا مع الصين في الدوحة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: اليابان وأستراليا والسعودية والصين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى فيتنام.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر، في حين يلعب الثالث من كل مجموعة مباريات الملحق.