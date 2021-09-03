مصادر: باكايوكو متعلق بميلان ولا يريد العودة إلى تشيلسي

ويأمل تيموي باكايوكو حسبما نشر موقع "غول دوت كوم"، أن يكون ارتباطه بتشيلسي قد انتهى، مع حرص لاعب الوسط الفرنسي على تجنب العودة إلى ملعب ستامفورد بريدج بعد انتقاله إلى الروسونيري لمدة عامين بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

كما أمضى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عامًا موسم 2018-2019 في سان سيرو، بعد أن فشل في إقناع إدارة تشيلسي خلال أول موسم له في إنجلترا بعد انتدابه من موناكو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأعرب الإيفواري الأصل عن تمسكه بالبقاء في القلعة الحمراء والسوداء، وقال للصحفيين: "آمل أن أبقى هنا حتى بعد فترة الإعارة، الجميع يعرف مدى تعلقي بهذا النادي الذي أعتبره موطني"، وأضاف: "عندما تكون في ميلان، يجب أن تبذل دائمًا أقصى جهد، وسأبذل قصارى جهدي للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، في هذه المرحلة من مسيرتي، أحتاج إلى الاستقرار بعد كل هذه الإعارات، لذلك آمل أن أبقى في ميلان لمدة طويلة، سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

وقال اللاعب عند سؤاله عما إذا كان قريبا من أي ناد قبل انتقاله للميلان: "كان هنالك مفاوضات، ولكنني لم أعلم كم كنت قريبا من العودة إلى هنا، الآن هذا ليس مهما، الأهم هو أنني عدت".

ويذكر أن الميلان منذ بداية موسم الانتقالات الحالي أو ما يعرف بـ"الميركاتو" قد استقطب عدة أسماء منهم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من تشيلسي والبرازيلي ماسياس من كروتوني والحارس الفرنسي مايغنان القادم من نادي ليل الفرنسي، وبالمقابل تخلى عن عدة لاعبين منهم حارسه الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي انتقل لباريس سان جيرمان، والتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي انتقل للغريم إنترميلان.