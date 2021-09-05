نورمحمدوف يتحدث عن أسباب انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

تحدث المصارع الروسي السابق حبيب نورمحمدوف، الذي تربطه علاقة صداقة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسباب عودته إلى مانشستر يونايتد.

ورد نورمحمدوف على سؤال حول علمه مسبقا بانتقال رونالدو، كونه على تواصل مع رونالدو "لا أريد الإفصاح عن الرسائل الشخصية... لكنه قال (رونالدو) إنه يشعر بالملل في إيطاليا وأنه يرغب في الذهاب إلى إنجلترا".

وبالإجابة على مقارنة رونالدو بالنجم الأرجنتيني ليو ميسي قال نورمحمدوف "كريستيانو أفضل بكثير، أعتقد ذلك. ميسي يلعب أيضا بشكل جيد للغاية، وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. لكن لو فرضنا أنهما متساوين في المهارات، فإن الكاريزما لدى كريستيانو أقوى".

يذكر أن نورمحمدوف معجب كبير برياضة كرة القدم، وقد حضر مباريات رفيعة المستوى في دوري أبطال أوروبا وشوهد في ملعب بارك دي برينس في باريس سان جيرمان.

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وفجر المصارع الروسي السابق حبيب نورمحمدوف، في وقت سابق، مفاجأة بشأن مستقبله، معلنا أنه يعتزم بدء مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.