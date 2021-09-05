أيمن عبد العزيز يكشف الطريقة الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة الغابون

كشف لاعب الزمالك المصري السابق، أيمن عبد العزيز، عن الطريقة الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة نظيره الغابوني، مساء اليوم، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد أيمن عبد العزيز، في تصريحات مع برنامج "بي أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت"، أن الطريقة الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة الليلة، هي اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب"، مشيرا إلى أن "أداء المنتخب أمام أنجولا كان مقبولا".

وأضاف: أن أفضل تشكيل للقاء اليوم يكون من "محمد الشناوي، باهر أو أحمد توفيق، حجازي والونش، أيمن أشرف، طارق والسولية وحمدي فتحي، زيزو ومحمد صلاح ومحمد شريف"، مؤكدا أن المقارنة بين أكرم توفيق ومحمد هاني أبعدت الأخير عن مستواه بشكل كبير.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنعولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا لـكأس العالم 2022.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما احتلت الغابون المركز الأخير دون نقاط.

** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك.