إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب واقعة هي الأولى من نوعها... فيديو

وتفاجأ اللاعبون بموظفي الصحة البرازيلية داخل الملعب لإخراج الرباعي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بوينديا، لو سيلسو وروميرو، ومنعهم من إكمال اللقاء، بدعوى انضمامهم إلى منتخب بلادهم قادمين من إنجلترا الموجودة في القائمة الحمراء، دون الخضوع للحجر الصحي.
توقف مباراة الارجنتين والبرازيل pic.twitter.com/iJbBpVmm0I— دحيّم 🇸🇦 (@i_dh18) September 5, 2021
رد فعل ميسي ونيمار عن ما حدث اثناء المباراة 😅 pic.twitter.com/lIz89IrNuU— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 5, 2021
وتعامل البرازيل إنجلترا التي تضعها ضمن القائمة الحمراء للدول التي تشهد تفشيا لـ فيروس كورونا بالمثل وتضعها هي الأخرى في ذات القائمة وتطالب القادمين منها بالخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام.
🎥 — اللقطة كاملة:— عز (@MnbrMadrid5) September 5, 2021
لحظة دخول وزارة الصحة البرازيلية لارضية الملعب وايقاف مباراة الارجنتين والبرازيل بسبب الحجر الصحي على لاعبي الارجنتين القادمين من إنجلترا. pic.twitter.com/gk0IAKmBfe
وفي ظل رفض اللاعبين الأربعة الخروج، تقرر أخيرا، تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 وتأجيل اللقاء لوقت آخر لم يتم تحديده .
ولم يسبق في تاريخ كرة القدم أن توقفت مباراة أو ألغيت لسبب مماثل.
من جانبه، أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مباراة السامبا والتانغو بقرار من الحكم، وقال إن الحكم ومراقب المباراة سيرفعان تقريرا للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة.
ويأتي اللقاء في إطار مواجهات الجولة الثامنة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ "مونديال قطر 2022".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)