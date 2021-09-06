رونالدو في رسالة جديدة: "عدت إلى حبي الأبدى"

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجددا بعد عودته إلي صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2021-2022، معربا عن شعوره بالسعادة.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له بالقميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ، قائلا: "عدت حيث أنتمي إلى حبي الأبدى".

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وأكد مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء الماضي، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد أعلن يوم الجمعة قبل الماضي، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

من جانبه، قال رونالدو، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": إن "مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل".