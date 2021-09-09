بلد خليجي يعلن إطلاق أول دوري نسائي رسمي... فيديو

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي في المملكة خلال الأشهر المقبلة.

وقال ياسر المسحل خلال مؤتمر الاتحاد السعودي لكرة القدم حول استراتيجية التحول الجديدة: "سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة، لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات"، مضيفا أنه "من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة".

ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

ستنطلق أول نسخة للدوري النسائي في خلال الأشهر القادمة ، وسيتم تطوير برامج أكثر لتسهيل ممارسة كرة القدم النسائية .#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSC pic.twitter.com/asdaW4t8JI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021

كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

وكشف رئيس الاتحاد أن هدفهم صناعة منتخب وطني يكون من أفضل عشرين منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2034، قائلا: "أبطالنا الموهوبون الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائية هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله".

وأقيم حفل إطلاق استراتيجية التحول بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وعدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية بالإضافة للفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول.