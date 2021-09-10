الزمالك المصري يسحق الأهلي ويتوج بالسوبر الإفريقي... فيديو

وفاز الزمالك بنتيجة 28-27، على الأهلي في المباراة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة.

ورغم تقدم الأهلي بنهاية الشوط الأول من المباراة 16-14، إلا أن الفارس الأبيض تمكن لاحقا من قلب الطاولة محققا الفوز في الثانية الأخيرة من عمر المباراة بتسديدة صاروخية ليحي الدرع، أهدت للزمالك بطولة السوبر الإفريقي.

يحيى الدرع يمنح الزمالك السوبر الإفريقي بهدف في آخر ثانية.. لقطة لن تنساها جماهير الزمالك ⚪️pic.twitter.com/qhVBtfYHdU — FilGoal (@FilGoal) September 10, 2021

وبفوزه الغالي، حافظ الزمالك على لقب السوبر الإفريقي (رقم 7 في تاريخه)، ليتأهل بذلك إلى بطولة "سوبر غلوب" (العالم للأندية)، المقررة إقامتها في السعودية الشهر المقبل، بحسب بوابة الأهرام المصرية.