النادي الأهلي يبحث عن سبب إصابة بيرسي تاو قبل مشاركته في أي مباراة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المسؤولين في النادي الأهلي المصري يحققون في إصابة الوافد الجديد إلى النادي بيرسي تاو أثناء خوضه التدريبات مع الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وبحسب "موقع المصري اليوم"، فتح مسؤولو لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي تحقيقاً في إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الكروي الأول الجديد بالنادي.

ولفت الموقع إلى أن مسؤولي لجنة الكرة في النادي الأهلي يسعون لمعرفة سبب إصابة اللاعب، وما إن كان السبب نتيجة حمل عضلي زائد أو بسبب سوء أرضية الملعب الذي كان يجري عليه التدريب أو البحث عن سبب آخر.

وتعرض بيرسي للإصابة في العضلة الضامة خلال خوضه التدريبات مع الفريق، ومن المتوقع أن تؤدي الإصابة إلى غيابه عن الفريق مدة لا تقل عن 3 أسابيع إلى شهر.

ولم يخض بيرسي تاو أي مباراة مع الأهلي حتى الآن، منذ نجح الأهلي في إتمام صفقة انضمامه إلى النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري قادما من "برايتون" الإنجليزي، في صفقة لمدة 4 سنوات.

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