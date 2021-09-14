شيكابالا ينشر صورة جديدة مع مدرب الأهلي

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك المصري، صورة له برفقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

ووضع شيكا صورته مع موسيماني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وعلق عليها: "أنا محترم مع المحترمين".

وأنا محترم مع المحترمين pic.twitter.com/wOovL1p5Vg — Shikabala (@Shikabala) September 14, 2021

​ويواجه شيكابالا هجوماً واسعاً من جماهير الأهلي دائما، تجاوزت حتى السب والقذف إلى التنمر والعنصرية ضده.

وفي مايو الماضي، نشر موسيماني صورة له مع شيكابالا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، في إشارة إلى دعم موسيماني ضد المتجاوزين في حق شيكابالا وقتها.

ويرى عدد كبير من جمهور الأهلي أن شيكابالا هو من يستفز الجمهور، ويتعمد توجيه إهانات لهم.

وتعرض شيكابالا للإيقاف لمدة 8 أشهر من الاتحاد المصري بعد مشادة كلامية جمعته برئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد في لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري المصري الممتاز، قال مجاهد إن شيكا اتهمه بأنه "أهلاوي".

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