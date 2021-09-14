إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ليفربول في دوري الأبطال

وأكد مدرب الفريق الإيطالي، ستيفانو بيولي، في مؤتمره الصحفي غياب السويدي عن اللقاء، قائلا "لقد خرج من مباراة الأحد مصابا، كنا نأمل أن يتعافى لكنه يعاني قليلا من الألم في الوتر وبالتالي من الأفضل عدم المخاطرة به".
🚨 عاجل— E P L W O R L D (@EPLworld) September 14, 2021
ابراهيموفيتش سيغيب عن مباراة ميلان وليفربول في دوري الابطال بسبب معاناته من مشكلة في وتر العرقوب pic.twitter.com/4ApSR89WDK
يذكر بأن السويدي شارك في لقاء فريقه في الدوري الإيطالي كبديل أمام لاتسيو ليسجل هدفا، قبل أن يشعر ببعض الآلام على مستوى وتر العرقوب، وهو ما جعل المدرب يرفض المخاطرة به في مباراة ليفربول.
هذا وتضم مجموعة ميلان إلى جانب ليفربول الإنجليزي فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)