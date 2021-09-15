لابورتا يعقد اجتماعا عاجلا لإقالة كومان من تدريب برشلونة

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى عقد خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة، اجتماعا عاجلًا مع أعضاء الإدارة، من أجل النظر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبورت"، فإن لابورتا عقد اجتماعا بعد نهاية اللقاء مباشرة واستمر لساعات الصباح الأولى، بحضور كل من نائب الرئيس رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني.

ولم يعرف مصير المدرب الهولندي بعد الاجتماع، مع عدم تسرب أي أخبار حول ذلك.

Cumbre de madrugada entre Laporta, Yuste y Alemany https://t.co/5hsGu463uJ vía @sport Independientemente de que KOEMAN ya esta sentenciado, si la directiva es la que le dice a cualquier entrenador como tiene que jugar, apaga y vamonos — Rhaiden ฿ (@Ayguabella1967) September 15, 2021

كما تحدثت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مغادرة جيرارد بيكيه، للملعب بعد نهاية اللقاء بساعتين، ولم يعرف سبب تأخر اللاعب وإن كان ذلك مرتبطا بإقالة الهولندي.

يذكر بأن كومان انتقد رئيس النادي في وقت سابق، واصفًا تصريحاته بغير "الصحيحة"، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول علاقة لابورتا مع كومان.

هذا وتعرض برشلونة لخسارة بثلاثية نظيفة على أرضه في الجولة الأولى من دوري المجموعات أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.