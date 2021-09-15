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    رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتنقل على دراجته في معرض دبي إكسبو 2020

    "إكسبو 2020 دبي" يحتضن حفل جوائز الكرة العالمية وفعاليات رياضية على مدار 6 أشهر

    © REUTERS / GOVERNMENT OF DUBAI MEDIA OFFICE
    رياضة
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    أكد مجلس دبي الرياضي أن الرياضة ستكون حاضرة بقوة ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الأكبر الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي ويقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

    وسيجمع هذا الحدث إلى جانب أهم العقول في مجالات الاقتصاد والعلوم والآداب ومختلف مجالات الحياة، أهم نجوم الرياضة العالميين الذين سيشاركون في بطولات وفعاليات عالمية متنوعة، أو سيزورون الحدث الكبير للترويج لبلدانهم والتفاعل مع المشاركين من مختلف دول العالم.

    وستكون الرياضة حدثا يوميا سواء من خلال الفعاليات أو الأنشطة اليومية التي تتوزع على أرجاء المعرض الأكبر من نوعه في العالم، والذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة، حيث يتعاون مجلس دبي الرياضي مع منظمي الفعاليات الرياضية و"إكسبو 2020" في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية على مدى أيام المعرض الذي تمتد فعالياته لستة أشهر بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تأكيداً على إعلاء دولة الإمارات لقيمة الرياضة وأهمية ممارستها، وإبرازاً للاهتمام الكبير الذي توليه دبي للأنشطة الرياضية وما توفره لها من تسهيلات وإمكانات متطورة كأحد المكونات الأساسية التي تجعل منها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

    وأوضح مجلس دبي الرياضي أن الدورة الـ16 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وحفل جوائز كرة القدم العالمية "دبي جلوب سوكر" سيُعقدان خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".

    ويجتمع في المؤتمر نخبة نجوم العالم في كرة القدم من لاعبين ومدربين وقيادات الاتحادات والأندية الدولية، لمناقشة التحديات التي تواجه اللعبة وسبل مواجهتها وطرق تطوير القطاع لإثراء الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ومنذ انطلاقه عام 2006 استقبل مؤتمر دبي الرياضي الدولي أكثر من 400 متحدث ومنسق دولي ووطني، من أبرزهم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي سفير "إكسبو 2020 - دبي"، والفرنسي زين الدين زيدان، والراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

    وسيقام حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وهي الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها؛ يوم 9 يناير 2022، وسيشهد الحفل تكريم أبطال إماراتيين وعرب من الفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

    ومن الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها في "إكسبو 2020 دبي"، بطولة العالم للشطرنج التي تُعقد خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2021 وستشهد مشاركة بطل العالم ماغنوس كارلسن للدفاع عن لقبه أمام منافسه العالمي إيان نيبومنياختشي. كما ستقام بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في الموعد ذاته والمكان تزامناً مع بطولة العالم.

    وسيتم تنظيم سباق "إكسبو 2020 للجري" لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات وسيخوض خلاله المشاركون تجربة فريدة للجري حول الأجنحة المشاركة في "إكسبو 2020 دبي، والمباني الخاصة بالحدث والمصممة وفق أحدث المعايير والتقنيات الهندسية وروعي في تصميماتها إبراز الطابع المستقبلي.. كما سيتم تنظيم فعاليات أسبوعية للجري وتتاح المشاركة فيها لكافة أفراد المجتمع، وذلك كل يوم سبت داخل مقر إكسبو وستكون المشاركة متاحة بالمجان لجميع رواد الحدث.

    وستتركز أنظار عشاق رياضة الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم على مقر إكسبو يوم 25 فبراير 2022 لمتابعة مرحلة دبي من "طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية" والذي ستشارك فيه نخبة من أبرز الدراجين وأبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية.

    وإلى جانب المسابقات الرسمية والبطولات العالمية، سيتمكن زوار مقر "إكسبو 2020 دبي" من ممارسة رياضاتهم المفضلة في المرافق الرياضية التي ستتوافر في مختلف جنبات مقر إكسبو، من خلال ملعبين للكريكت، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة، والتنس وكرة الشبكة، وصالة مغطاة للياقة البدنية، وملعب لكرة القدم الخماسية، ومنصة عالمية لممارسة اليوغا والزومبا، بالإضافة إلى ورش العمل الرياضية، وفعاليات وأنشطة رياضية لأصحاب الهمم.

    وسيكون للدول المشاركة في إكسبو دور بارز في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة داخل أجنحتها في المعرض، حيث ينظم الجناح الأسترالي فعاليات رياضية مختلفة سيتم الكشف عن برنامجها لاحقاً، وينظم الجناح النيوزيلندي مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تستمر لمدة خمسة أسابيع بما في ذلك تدريبات اللياقة البدنية الشهيرة ليس مايلز.

    كما ينظم الجناح الكرواتي معرضاً للرياضة واللياقة البدنية بحضور أشهر نجوم كرة القدم الكرواتيين، ومن بينهم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ولقب بطل دوري أبطال أوروبا، ودافور سوكر، رئيس اتحاد كرة القدم الكرواتي وهداف كأس العالم 1998، وزلاتكو مدرب المنتخب الكرواتي، ونجوم كرة السلة الكرواتيون المتألقون في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة /إن بي إيه/ ومن بينهم النجمان داريو ساريك وبوجان بوغدانوفيتش. وسينظم الجناح الإيطالي حصص لياقة بدنية ومحاضرات متنوعة، فيما يقيم الجناح المجري بطولة «تيك بول»، وهي لعبة رياضية ناشئة تجمع بين مهارات كرة القدم وتنس الطاولة، وتُمارس على طاولة تنس طاولة لكن ذات سطح مقوس، ويشارك في منافساتها نجوم كرة قدم عالميون، كما يعرض الجناح المجري خلال إكسبو برنامجه لتطوير وتعليم الرياضة المدرسية.

    ويقيم الجناح النيجيري بطولة الأساطير لكرة القدم، ويتيح الفرصة لعشاق الرياضة للقاء نجوم كرة القدم العالميين أوكوشا، ونوانكو كانو، وجون أوبي ميكل، والملاكم العالمي بطل الوزن الثقيل أنتوني جوشوا.

    ويروج الجناح السنغالي خلال معرض إكسبو، لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في المدن السنغالية عام 2026، حيث فازت السنغال بتنظيم أولمبياد الشباب لتكون أول دولة أفريقية تستضيف حدثاً أولمبياً.

    وستشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية دولية جديدة، خلال فترة انعقاد إكسبو، في كافة أرجاء دبي، حيث تستضيف دبي التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرغبي للرجال والسيدات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وتقام مباريات من كأس العالم للكريكت في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يتابع عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم بطولة موانئ دبي العالمية للغولف ختام الجولة الأوروبية «"الطريق إلى دبي".

    انظر أيضا:

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