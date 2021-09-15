أهداف مباراة ليفربول وميلان (3-2) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على فريق إيه سي ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة وحماسية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحسم جوردان هندرسون قائد ليفربول المباراة لصالج فريقه بهدف نادر في الدقيقة 69 ليحسم المواجهة الشرسة بعد أن هدد ليفربول بالتفوق مبكرا حين سجل فيكايو توموري بالخطأ في مرماه.

وانتفض فريق ميلان بعدما أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء ليسجل هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول عبر أنتي ريبيتش وإبراهيم دياز وسط صمت جماهير ليفربول، فيما ألغي هدف لفريق ميلان في بداية الشوط الثاني بينما عوض صلاح الركلة الضائعة بإدراك التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 49.

وظلت نتيجة المباراة معلقة حتى سجل هندرسون هدف الفوز في ليلة لن تنسى في ستاد أنفيلد وهو هدفه الثاني في المسابقة والأول خلال سبع سنوات.