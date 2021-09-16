الكشف عن هوية حكم مباراة السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة السوبر بين فريق النادي الأهلي المصري ونظيره طلائع الجيش، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وقال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، إنه تقرر اختيار الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش على ملعب برج العرب.

وأشار عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، إلى أنه "تم الاستقرار على غربال لتولي هذه المهمة، خاصة أن الاتحاد المصري وافق على استقدام حكام أجانب لهذه المباراة".

وغربال ليس غريبا عن الكرة المصرية إذ أدار في 2020 نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وسبق له أيضا إدارة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وأكد عبد الفتاح أنه بشكل عام يرفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات محلية، وأن مبارة الأهلي وطلاع الجيش استثناء، مشددا على أنه لن يوافق على استقدام حكام أجانب خلال الموسم المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.