المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز 33 عالميا في تصنيف فيفا

فبحسب موقع "هسبريس"، جاء هذا التراجع في الترتيب بعد أن كان المنتخب المغربي في المركز 32 عالميا.

من جهة ثانية، حافظ المنتخب المغربي على المرتبة الرابعة في قارة إفريقيا، بعد السنغال المصنفة 20 عالميا وتونس في المرتبة 25 عالميا ثم المنتخب الجزائري الذي يحتل المركز 30.

L’ @EnMaroc perd une place au classement mondial de la @FIFAcom , passant de la 32è à la 33è position.



Classement africain :

Sénégal 🇸🇳

Tunisie 🇹🇳

Algérie 🇩🇿#Maroc 🇲🇦

Nigeria 🇳🇬 pic.twitter.com/X9r2QaYfAq — Arryadia TV (@arryadiatv) September 16, 2021

​فيما حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة عالميا، يليه البرازيلي والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، على التوالي، ثم الأرجنتيني والبرتغالي والإسباني والمكسيكي.