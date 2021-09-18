الاتحاد الألماني لكرة القدم يسمح لكونتز بقيادة المنتخب التركي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن استعداده للسماح للمدير الفني لفريق الشباب الألماني شتيفان كونتز بالانتقال إلى تدريب المنتخب التركي، واصفا نجاحه مع منتخب الشباب تحت 21 عاما وعلاقته الخاصة مع تركيا بأنه "تعبير عن الصداقة بين كرة القدم في ألمانيا ونظيرتها في تركيا".

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان له إنه يوافق على إنهاء عقد كونتز إذا كان سيقود المنتخب التركي.

يذكر أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن كونتز كان على قائمة المرشحين الصيف الماضي لمنصب المدير الفني للمنتخب الروسي بعد رحيل ستانيسلاف تشيرشيسوف.

وفي منافسات تصفيات كأس العالم 2022، تحتل تركيا المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بعد ست مباريات بفارق نقطتين عن النرويج وهولندا.

وكان كونتز (58 عاما) قد أعلن عن إجراء محادثات مع الاتحاد التركي، دون توقيع أي عقود حتى الآن.

ويسعى الاتحاد التركي لتعيين مدرب جديد للمنتخب يحل مكان شينول جونيش الذي رحل عن تدريب المنتخب التركي عقب الخسارة (1-6) أمام المنتخب الهولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.