صلاح يقود ليفربول لانتصار جديد في الدوري الإنجليزي...فيديو

سجل النجم العربي محمد صلاح هدفه رقم 101 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليساعده على الفوز 3-0 على كريستال بالاس في مباراة مثيرة وقوية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد اليوم السبت.

وتابع السانيغالي ساديو ماني كرة مرتدة من مدى قريب وسجل قبل الاستراحة ليحقق رقما قياسيا في الدوري الممتاز بالتسجيل في مباريات متتالية أمام المنافس ذاته، حيث وصل إلى الرقم تسعة. ولدى ماني عشرة أهداف في كل المسابقات أمام بالاس.

وهز محمد صلاح الشباك من مدى قريب، قبل أن يسجل نابي كيتا الهدف الثالث بتسديدة مذهلة، ليعوض المشجعين عن إهدار زميله ديوجو جوتا أحد أسهل فرص الموسم في الشوط الأول.

وتصدر ليفربول الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، ويأتي بالاس في المركز 13 بعدما فاز مرة واحدة فقط هذا الموسم.