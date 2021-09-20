حارسه لعب بيد واحدة.. ميلان يتعادل مع يوفنتوس رغم الغيابات

انتهت قمة الأليانز ستاديوم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين نادي يوفنتوس وضيفه إي سي ميلان، في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي "سيري A".

وحسب موقع "هو سكورد"، بدأت المباراة بغيابات مؤثرة للنادي اللومباردي الذي لعب دون نجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، بالإضافة لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، ولاعب الوسط باكايوكو وغيرهم. علاوة على ذلك، دخل الميلان المباراة بحارسه الأساسي مينيان الذي يعاني أصلا من إصابة بكفه، بينما غاب عن اليوفي كل من آرثر وديتيلو ورامزي.

وكانت الأفضلية في معظم مجريات المباراة لصالح الميلان الذي ضيع لاعبوه عدة انفرادات مع حارس نادي السيدة العجوز. وعلى عكس المعطيات، بادر يوفنتوس للتسجيل سريعا عن طريق مهاجمه ألفارو موراتا من مرتدة، ليصبح أسرع هدف لليوفي ضد ميلان منذ فبراير/ شباط من عام 1996، بينما سجل آنتي ريبيتش (المتخصص بالتسجيل ضد اليوفي بـ4 أهداف) للميلان في الدقيقة 76 من رأسية بعد استغلاله ركنية نفذها تونالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني خلف جاره إنترميلان المتصدر مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة نابولي مع أودينيزي، بينما يقبع يوفنتوس في المركز الثامن عشر خلف نادي فينيسيا.