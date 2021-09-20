بوكيتينو يعلق على استبدال ميسي...فيديو

أكد مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن استبدال مواطنه البرغوث ليونيل ميسي خلال مباراة ليون ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لم تكن إلا بهدف حمايته.

قال بوكيتينو: "أعتقد أن الجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين للغاية، علينا أن نختار، سواء في قائمة المباراة، أو خلال اللقاء نفسه.. علينا التفكير في الأفضل للفريق ولكل لاعب، وأن نقرر.. في بعض الأحيان تكون القرارات إيجابية ووفي البعض الآخر لا، نحن هنا من أجل اتخاذ القرارات"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

​وأضاف: "نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج من المباراة، قد تعجبهم مسألة التبديل، وقد لا يحدث ذلك، ولكن علينا أن نختار كما قلت، سألت ميسي عن حالته عند خروجه، أخبرني أنه بخير، لا توجد مشاكل".

وأمام حالة الغضب الكبيرة من ميسي خرج بوكيتينو بتصريح آخر، كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، إذ قال: "أردت استبدال ميسي من أجل حمايته، خشية إصابة محتملة في المستقبل، لدينا مباريات هامة قادمة وعلينا حمايته".

وحافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية ليصل رصيده إلى 18 نقطة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي قفز للمركز الثاني من خمس مباريات بعد انتصاره 2-صفر على ستاد رين.

وتوقف رصيد ليون عند ثماني نقاط في المركز التاسع.