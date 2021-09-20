ترتيب الدوري الفرنسي بعد قمة باريس سان جيرمان وليون... فيديو

انفرد باريس سان جيرمان بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بعد فوزه الصعب على أوليمبيك ليون، في الجولة السادسة من الدوري مساء أمس الأحد.

ويتواجد فريق العاصة الفرنسية في المركز الأول برصيد 18 نقطة، ويليه مارسيليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ولانس ثالثًا برصيد 12 نقطة، أما ناديي نيس وأنجيه فيتواجدان في المركزين الرابع والخامس برصيد 11 نقطة لكل فريق.

ويحتل ناديا كليرمون ولوريان المركزين السادس والسابع برصيد تسع نقاط، ويتواجد ناديي مونبيليه وليون في المركزين الثامن والتاسع برصيد ثماني نقاط لكل فريق، أما أندية نانت وريمس وستراسبورج فتحتل المراكز من العاشر إلى الثاني عشر برصيد سبع نقاط لكل فريق.

وتتواجد أندية تروا وموناكو وليل ورين وبوردو في المراكز من الثالث عشر إلى السابع عشر برصيد خمس نقاط لكل فريق، أما نادي ستاد بريست فيحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، ويتواجد ناديي سانت إيتيان وميتز في المركزين ال19 وال20 برصيد 3 نقاط لكل منهما.