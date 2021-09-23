لابورتا رئيس برشلونة يدعم المدرب كومان

دعم جوان لابورتا رئيس برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، المدرب رونالد كومان، الواقع تحت ضغط، وذلك بعد يوم واحد من قراءة المدرب الهولندي بيانا في مؤتمر صحفي طلب فيه منحه الوقت.
وقال لابورتا، الذي كان يتحدث في قادش قبل مواجهة برشلونة في الدوري في وقت لاحق اليوم، إن مجلس الإدارة لن يتجنب اتخاذ قرارات صعبة إذا دعت الحاجة لذلك. وأضاف أنه يريد أن يقدم النادي أداء أفضل وكرة قدم جيدة.
وأرسل برشلونة 54 تمريرة عرضية في التعادل السلبي 1-1 يوم الاثنين الماضي، على أرضه مع غرناطة، مما دفع البعض في وسائل الإعلام الإسبانية لمقارنة النادي الكتالوني بستوك سيتي الإنجليزي الذي اشتهر بالتمريرات العرضية تحت قيادة المدرب السابق توني بوليس، وفقا لـ "رويترز".
وأضاف لابورتا: "لن يتقرر مستقبل كومان الليلة. إنه مدرب برشلونة ونريد أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له. مصير (المدرب) وليس فقط كومان يرتبط بشكل كبير بما يحققه من نتائج.
"في حالة برشلونة يرتبط ذلك أيضا بطريقة اللعب والأداء. لكن كومان مدربنا واليوم نقف جميعا خلفه.
"بالنسبة لنا (مجلس الإدارة) ليس لدينا أي مشاكل في اتخاذ أي قرارات، ويتعين عليك اتخاذها في بعض الأحيان. إذا كنا بحاجة لذلك، سواء كان ذلك اقتصاديا أو رياضيا أو اجتماعيا سنفعل".
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري بثماني نقاط من أربع مباريات، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض ست مباريات.
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