بيليه يهنئ ليونيل ميسي... ويعتذر له

هنأ "أسطورة كرة القدم البرازيلية"، بيليه، اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لتحطيم رقمه القياسي كأفضل هداف في منتخب أمريكا الجنوبية.

وحاز ميسي اللقب بعد تسديده ثلاثية في تصفيات كأس العالم للأرجنتين ضد بوليفيا في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد 4 أيام فقط من خضوع بيليه لعملية جراحية للاشتباه في إصابته بورم في القولون.

وتجاوز ميسي الرقم القياسي الذي سجله بيليه بـ77 هدفا دوليا، ويفتخر الآن بـ79 هدفا في مسيرته.

كما حرص بيليه (80 عاما) في منشور له على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس السبت، على الاعتذار لليونيل ميسي، عن تأخره في تقديم التهاني له.

وكتب بيليه في منشورة: "مرحبا ليو ميسي، آسف إذا تأخرت، ومع ذلك، لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على رقم قياسي آخر تم كسره في وقت سابق من هذا الشهر".

وتابع بيليه لميسي: "موهبتك في لعب كرة القدم رائعة! أتمنى أن تحقق المزيد جنبا إلى جنب مع أصدقائي في نادي باريس سان جرمان كيليان مبابي ونيمار.

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من ناحية أخرى، أعلنت ابنة بيليه، يوم الجمعة الماضي، إن والدها اتخذ "عدة خطوات" نحو التعافي بعد العملية التي أجراها قبل 3 أسابيع.

يشار إلى أن بيليه من أعظم لاعبي كرة قدم في كل العصور، لكنه مر بحالة صحية سيئة في السنوات الأخيرة.