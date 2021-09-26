فيديو يؤكد توتر العلاقة بين مبابي ونيمار

وبحسب الفيديو يظهر مبابي وهو يشتكي لزميله السنغالي إدريسا غاي من نيمار بكونه لا يمرر له الكرة حين يكون في موقف للتسجيل كما فعل مع الألماني داكسلير، قائلا: "عندما أكون أنا هناك، لا يمرر لي الكرة (يقصد نيمار)".

ومباشرة بعد مشاركته تلقى الألماني داكسلير تمريرة حاسمة من البرازيلي نيمار سجل منها الهدف الثاني، لكن الفرنسي كيليان مبابي لم يكن سعيدا بالهدف وكان يتحدث مع زميله السنغالي في دكة البدلاء.

وغادر مبابي اللقاء في الدقيقة الـ 88 ودخل مكانه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فيما دخل الألماني جوليان داكسلير مكان الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

هذا وفاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه 2-0 في الدوري الفرنسي، مساء السبت، ليحقق فوزه الثامن على التوالي والعلامة الكاملة بعد مرور 8 جولات، معززا مركزه الأول بفارق 10 نقاط عن مطارديه نيس وأولمبيك مارسيليا، اللذين لديهما لقاءات مؤجلة.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية فإن العلاقة بين نيمار ومبابي داخل الملعب لم تعد كما كانت عليه في المواسم الماضية، بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، وعلاقته الجيدة مع نيمار، وهو ما حوله لنجم ثالث في الفريق خلفهما.