تشافي ينتظر إقالة كومان من برشلونة

أشارت تقارير إعلامية الى أن الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة والمدير الفني لنادي السد القطري ينتظر قرار إدارة "البلوجرانا" النهائي بشأن كومان.

وأشارت صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية الى أن تشافي مرشح رئيسي للحصول على منصب المدير الفني للفريق.

هذا ولم يحدث أي تواصل بين تشافي وإدارة فريق برشلونة ويأتي ذلك من علاقة الاحترام التي يكنها اللاعب السابق لبرشلونة للهولندي الذي يصنف من أساطير الفريق.

وذكرت الصحيفة بان تشافي سيكون سعيدا في حال طرح عليه قبول تدريب الفريق.

ويحظى تشافي بدعم قوي في جميع الإدارات التنفيذية والرياضية في برشلونة.

ويرى تشافي أنه في حالة اتصال إدارة برشلونة به، وكان المشروع الرياضي مرضيا بالنسبة له، سيوافق فورًا على تولي تدريب "البلوجرانا".