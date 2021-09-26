الكاف يتغزل في لاعب مصري ... "لا يمكن إيقافه"

ونشر حساب الاتحاد على "تويتر" مقطعا مجمعا لأهداف أفشة في مبارياته مع ناديه الأهلي والتي ساهم فيها بشكل أساسي في تتويج فريقه بلقبي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

​وعلق حساب الاتحاد على فيديو أفشه بأنه "صانع ألعاب الأهلي الذي لا يمكن إيقافه".

وانضم اللاعب محمد مجدي أفشة إلى النادي الأهلي في صفقة وصفت بـ"الصعبة" في 2019 قادما من نادي بيراميدز، خاصة وأن نادي الزمالك المنافس التاريخي للأهلي كان يسعى هو الأخر لضمه إلى صفوفه.

وشارك أفشة مع فريقه الأهلي فى 96 مباراة بجميع البطولات وسجل 18 هدفا، وتوج مع الأهلي بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدوري مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية.