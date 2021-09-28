بطلا أوروبا وأمريكا اللاتينية يلتقيان في يونيو 2022

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الأمريكي اللاتيني (كونميبول) عن تنظيم مباراة تجمع بين منتخب إيطاليا، بطل "يورو 2020"، ومنتخب الأرجنتين، بطل "كوبا أمريكا 2021"، خلال فترة التوقف الدولية في يونيو/حزيران 2022.

وقال الاتحادان في بيان رسمي مشترك، اليوم الثلاثاء، إن "تنظيم هذه المباراة جزء من توسيع التعاون بين يويفا وكونميبول، والذي يشمل بشكل خاص فئات كرة القدم للسيدات، كرة الصالات والشباب، تبادل الحكام، بالإضافة إلى خطط التدريب الفني".

⚽ #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.



🤝 The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 28, 2021

وأضاف البيان: "تغطي الاتفاقية التي توصلت إليها المنظمتان حاليًا، تنظيم 3 نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين المعنيين، وتتضمن أيضًا افتتاح مكتب مشترك في لندن، والذي سيكون مسؤولا عن تنسيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز التاج الأوروبي ونصب نفسه بطلا للقارة العجور "يورو 2020"، بعد الفوز بركلات الترجيح على إنجلترا، في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بينما توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021، في يوليو الماضي، على حساب منتخب البرازيل الغريم الكلاسيكي، على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.