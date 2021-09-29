اتحاد الكرة المصري يكشف راتب شوقي غريب الشهري في تدريب المنتخب الأولمبي

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، في مصر، إن السبب الرئيس في عودة شوقي غريب لتولي مهمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي، هو موافقة الأخير على تخفيض راتبه.

وأكد مجاهد في تصريحات لموقع "الوطن سبورت" المصري، أن غريب وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50%، لافتا إلى أن غريب كان يحصل على راتب شهر 500 ألف جنيه، ((نحو 31.844 ألف دولار أمريكي) وأنه وافق على الحصول على 250 ألف جنيه شهريا.

وأوضح مجاهد: "أنا مشيته ورجعته تاني لتقليل عقده، شوقي غريب كان بياخد 500 ألف جنيه راتب شهري، تحدثت معه واتفقنا على خصم 50% من راتبه، ليتقاضى 250 ألف جنيه فقط في الشهر، وهذا كان السبب الرئيسي في عودته مرة أخرى".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة شوقي غريب من منصبه كمدير فني للمنتخب الأولمبي بعد توديع أولمبياد طوكيو من دور الثمانية في منافسات كرة القدم، إلا أن الاتحاد ذاته أعاد تكليف غريب من جديد ذات المسؤولية وهو ما أثار أسئلة كثيرة حول الأسباب التي أدت إلى إقالته وعودته من جديد.

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