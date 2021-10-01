سولشار ينتقد جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز

انتقد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، جدول مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأنه سيخوض مباراة مبكرة جدا مطلع الأسبوع، بعد أن خاض مواجهة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وسيلتقي يونايتد مع إيفرتون في أولد ترافورد ظهر السبت بعد أن استضاف فياريال الإسباني يوم الأربعاء في المسابقة الأوروبية.

ولعب الغريمان ليفربول ومانشستر سيتي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، لكنهما سيتواجهان مساء الأحد في آنفيلد.

وقال مدرب يونايتد إنه لا يجد تفسيرا لهذه المواعيد لكنه ألقى باللوم على شركات البث التلفزيوني.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا يوجد تفسير على الإطلاق. ربما يرجع الأمر إلى شركات البث التلفزيوني".

وأشار سولشار إلى واقعة مماثلة الموسم الماضي حين سافر يونايتد إلى تركيا في منتصف الأسبوع لمواجهة اسطنبول باشاك شهر وبعدها تقابل مع إيفرتون في جوديسون بارك ظهر السبت.

وقال: "لا يوجد أي منطق على الإطلاق. واجهنا نفس السيناريو العام الماضي حين لعبنا في تركيا وعدنا لمواجهة إيفرتون ظهر السبت. لعبنا نحن وتشيلسي مساء الأربعاء، كان من الممكن أن نلعب بسهولة يوم الأحد وكان من المفترض أن تكون مباراة ليفربول ضد سيتي يوم السبت. لكن للأسف لا يوجد أي منطق أو حسن تقدير للأمور".