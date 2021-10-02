اشتباكات بين جماهير ناديين سعوديين عقب مباراة في الدوري... فيديو

شهدت نهاية مباراة نادي التعاون والطائي، اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اشتباكات عنيفة بين أنصار الناديين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جماهير الفريقين تتجمع خارج الملعب، وحدوث مناوشات بين الجماهير، فيما لم تعلن السلطات عن أي إصابات في صفوف الجماهير.

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إشتباكات بين جماهير الطائي والتعاون خارج الملعب بعد نهاية اللقاء#التعاون_الطائي pic.twitter.com/MSlhnjQ1zq — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) October 2, 2021

وتقدم التعاون في الدقيقة 59، بوساطة سميحان النابت، ولم يتأخر الطائي عن قلب الطاولة لصالحه، عن طريق الزيمباوي نوليدج موسونا في الدقيقة 66، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم الجزائري أمير سعيود، الذي وضع الكرة في شباك كاسيو، بيسراه في الدقيقة 74.

ورفع الطائي رصيده بنقاط المباراة إلى 7 في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في مؤخرة جدول الترتيب، بعدما فشل التعاون حتى الآن، في تحقيق أي فوز في الدوري، مكتفيًا بثلاث تعادلات.

ويستضيف الطائي في الجولة السابعة من المسابقة، 16 أكتوبر الجاري، بينما يحل التعاون ضيفا على الفتح، الأحد 17 من الشهر ذاته.