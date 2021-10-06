الكشف عن "انتهاكات جنسية" لمدربين بحق أعضاء فرقهم

في خطوة جريئة، قررت لاعبات المنتخب الفنزويلي لكرة القدم، البوح بالانتهاكات الجنسية التي تعرضن لهن من قبل مدرب المنتخب كينيث زسيريميتا.

وجاء في بيان مشترك لـ 24 لاعبة مثلن المنتخب الفنزويلي كشف فيها حالات التحرش، وفقا لـ "RT".

ونشرت دينا كاستيلانوس البالغة 22 عاما نجمة أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا مشتركا وموقعا من اللاعبات الـ24 يتهمن فيها المدرب كينيث زسيريميتا بالتحرش والانتهاكات الجنسية.

وقاد المدرب المتهم العديد من الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية الفنزويلية للسيدات لمدة 9 سنوات، حتى تم فصله عام 2017.

وهذه ليست الاعترافات الأولى بقضايا التحرش، فكشفت لاعبات سابقات في منتخب أستراليا لكرة القدم للنساء عما قلن إنه "ثقافة التحرش في الرياضة".

وقالت اللاعبة السابقة ليزا دي فانا، البالغة من العمر 36 عاما، لإحدى الصحف إنها تعرضت لتحرشات، من زملائها عندما كانت بسن المراهقة.

5️⃣ goles en 5️⃣ partidos



Deyna Castellanos marcó un tanto en el empate a dos del Atleti Femenino ante el Madrid, este domingo por la Primera Iberdrola. La venezolana disputó 83 minutos.



Fotos: Antonio Díaz-Madrid pic.twitter.com/xgYRFLc0FV — Idioma Futve (@idiomafutve) October 3, 2021

وسارع "الاتحاد الاسترالي لكرة القدم بنشر بيان أكد فيه بأنه يمارس سياسة لا تسامح، مع أي سلوك يخرق المعايير والقيم، المتوقعة من جميع المشاركين في اللعبة". بحسب "بي بي سي".

ومن المقرر أن تستضيف استراليا ونيوزيلاندا نهائيات كأس العالم للكرة النسائية عام 2023.

وفي سياق منفصل وجهت لاعبتان سابقتان في الولايات المتحدة تهماً لبول رايلي، بإجبارهما على ممارسة الجنس، بعد الاستغناء عنه كمدرب لنورث كارولينا كوريدج.

24 players from Venezuela's women's national teams have accused former coach Kenneth Zseremeta of sexual harassment and abuse.



Forward Deyna Castellanos published a letter stating the players broke the silence to stop "abuse and harassment; physical, psychological and sexual." pic.twitter.com/kcuwEqEnvH — B/R Football (@brfootball) October 6, 2021

يذكر أن الرابطة الوطنية لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة أكدت أن الجهات القضائية في الاتحاد الدولي، فتحت بالفعل تحقيقاً حول الفضيحة الجنسية التي تكشفت أبعادها وتورط فيها مدرب، وتسببت في إلغاء المباريات المقررة لمطلع الأسبوع الجاري.