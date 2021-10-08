"ميسي بالمجان وكومان باق"... لابورتا في حوار مفتوح

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، في لقاء صحفي عن العديد من النقاط المهمة التي أحاطت بالنادي ممثلة برحيل ميسي ومنح الثقة للهولندي رونالد كومان ومحاولة إعادة نيمار للفريق.

وتطرق لابورتا في لقائه مع شبكة "RAC1" إلى العديد من الأمور أهمها كواليس رحيل ميسي ومنح الثقة لكومان، بحسب ما نقل موقع "جول".

وحول موضوع ميسي، قال لابورتا: "مع ميسي أنا لا أغضب لأنني أقدر موقفه، هناك خيبة أمل من كلا الجانبين لأنه أراد البقاء، وبالنسبة لي أحب الحفاظ على ذكريات ميسي معنا كما هي. كل شيء يشير إلى أنه تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان، وكان عرضًا قويًا للغاية، ولا أفكر في العودة إلى الوراء الآن لأنني أبذل قصارى جهدي لبرشلونة".

وتابع قائلا: "برشلونة فوق كل لاعب، ولكني كنت أتمنى أن يقول ميسي في اللحظة الأخيرة إنه سيلعب مجانًا، الدوري الإسباني كان سيتقبل ذلك لكننا لا يمكن أن نطلب ذلك من لاعب بمستواه. لقد فكرت في الأمر لأنني أعرفه جيدًا، صعد معي إلى الفريق الأول وساعدت عائلته كثيرًا، كان يعلم أنه عندما تعود الأمور إلى المسار الصحيح اقتصاديًا سيكون الأمر مناسبًا له وسندفع بعض الأموال كما هو متفق عليه".

وحول تجديد الثقة لكومان، قال لابورتا: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نمنحه هامشا من الثقة. فهمت خطته وأسلوبه، حدث لي الأمر مع فرانك ريكارد وكذلك جوارديولا، أريد أن يحدث أيضا مع كومان، لقد أبديت رأيي وقد دحضه بجوانب فنية فهمته".

وحول إمكانية إرجاع نيمار الى الفريق، قال لابورتا: "لم يكن لدينا المعلومات الكاملة والأرقام اللازمة لإتمام الصفقة، واعتقدنا أن لدينا هامشا للحصول على خدماته. حاولنا ولكن ما أخبرونا به لم يكن صحيحا، أقنعوه بعدها بالتجديد لباريس، تواجده معنا كان من الممكن أن يدر الكثير من الدخل ولكن الصفقة لم تنجح".

واختتم كلامه بالحديث عن الملعب الجديد والذي من الممكن أن تزيد سعته الاستيعابية لتصل إلى 110 ألف متفرج، قائلا: "من الضروري أن يكون للنادي قابلية للاستمرار للحاضر والمستقبل، وذلك سيحدث من خلال ملعب ومساحة أكبر لتوليد الكثير من الدخل، وسيكون الشركاء فخورين بهذا المشروع والتأثير الذي سيحدثه".