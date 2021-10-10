تشافي يرحب بفكرة تدريب برشلونة

رحّب الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم وسط نادي برشلونة سابقا ومدرب نادي السد القطري حاليا، بفكرة العودة إلى نادي برشلونة وتولي مهمة المدير الفني للنادي.

فخلال لقاء مع قناة "La1 TVE"، قال تشافي: "يجب تقييم كل عرض ومن ثم اتخاذ قرار. لا أعرف إلى أين سيأخذني المستقبل".

وتابع قائلا: "أنا منفتح على جميع الخيارات، ومن ثم فإنني لا أغلق الباب أمام العودة المحتملة إلى برشلونة مدربا".

🚨 XAVI en @La1_tve : “ Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad”#Barça #jijantesFC pic.twitter.com/WX9At9p2zf — Gerard Romero (@gerardromero) October 9, 2021

وتأتي تصريحات تشافي العلنية بعدما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن تواصل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع تشافي لخلافة الهولندي رونالد كومان.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات ويملك مباراة مؤجلة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد الذين يحتلون أول 3 مراكز على الترتيب بالرصيد ذاته.