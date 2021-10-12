مصر.. الجماهير تعود إلى مدرجات الملاعب وهذه هي الأعداد المسموح بها

أعلنت رابطة الأندية في مصر، اليوم الثلاثاء، موافقة السلطات على عودة الجماهير للمدرجات اعتبارا من الموسم المقبل للدوري الممتاز، بعد غياب استمر لسنوات.

جاء هذا في تصريحات لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب على هامش إجراء قرعة مسابقة الدوري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقال رئيس الرابطة إن وزارة الداخلية في بلاده وافقت على حضور ألفي مشجع لكل فريق بداية من الموسم الجديد للدوري.

وأوضح أن هذا العدد- وهو الحد الأدنى- يمثل اختبارا لعودة الجماهير للمدرجات، مؤكدا أنه لا توجد كرة قدم بدون جمهور.

وعبر دياب عن شكره لوزارة الداخلية على موافقتها على عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق بطولة الدوري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنظامها المعتاد بمشاركة 18 ناديا.