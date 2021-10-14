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    "بطاقة المشجع" لـ"كأس العرب2021"...ميزاتها وكيفية الحصول عليها

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    رياضة
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    تحدثت مريم المفتاح، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في قطر 2022، في لقاء مع "سبوتنيك" عن "بطاقة المشجع" لبطولة " كأس العرب 2021"، وكيفية الحصول عليها وما تقدمه لحاملها من ميزات.

    وحول آلية الحصول على البطاقة والأوراق المطلوب تقديمها، قالت مريم، يتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات "كأس العرب 2021" التقدم للحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع قيمة تذاكرهم واستلام رقم طلب الشراء عبر البريد الإلكتروني.

    وتتوفر تذاكر المباريات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets والذي يتيح للمشجعين الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أسعار التذاكر. وسيكون بمقدور المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة المشجع عبر الموقع الإلكتروني: FAC21.qa.

    مريم المفتاح، مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    مريم المفتاح، مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية

    وتابعت مريم، قائلة: "ويتطلب استصدار بطاقة المشجع عبر الإنترنت تقديم نسخة عن جواز سفر (لغير المقيمين) أو بطاقة شخصية سارية (للمقيمين)، بالإضافة إلى تذكرة مباراة، ويتعين على أولياء أمور المشجعين ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع نيابة عن أبنائهم، وبمجرد الموافقة على طلب إصدار بطاقة المشجع، سيكون بمقدور الجماهير الحصول عليها من مركز الدوحة الدولي للمعارض أو مطار حمد الدولي".

    وحول ميزات "بطاقة المشجع" وماستقدمه لحاملها، قالت مريم: "تتيح البطاقة لحاملها العديد من المميزات، فهي بطاقة ذكية إلزامية سيتم استخدامها كوسيلة للتعرف على هوية حاملي التذاكر السارية وتسهيل دخولهم إلى قطر ودخول الاستادات التي ستُقام فيها المباريات خلال البطولة، كما وستتيح لحاملها إمكانية الغستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات ومنها إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام البطولة، كما يمكن للمشجعين القادمين من خارج دولة قطر والذين يرغبون في حضور مباريات البطولة استخدام البطاقة  للدخول إلى دولة قطر في الفترة من 16 نوفمبر 2021 إلى 25 ديسمبر 2021، وذلك لعدة مرات شريطة أن يكون لديهم جوازات سفر سارية المفعول."

    كما سيجري طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل البطولة، بهدف تعزيز تجربة المشجعين في دولة قطر.

    واختتمت مريم، قائلة : "يعتبر البدء بتفعيل بطاقة المشجع خطوة هامة داعمة لجهودنا الرامية لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى لكافة المشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر، وستمثل بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 فرصة ذهبية لتعريف الجماهير بما ينتظرهم من تجربة استثنائية خلال مونديال قطر 2022".

    يشار إلى أن كأس العرب 2021، الذي ستقام منافساته من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، ستشهد تنافس 16 منتخباً عربياً للفوز بلقب البطولة التي يتوقع أن تقدم للمشجعين والزوار لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظرهم في قطر عند استضافتها مونديال كرة القدم العام المقبل.

    انظر أيضا:

    انطلاق جولة تصفيات كأس العرب في 19 يونيو... وقطر تعلن جاهزية الملاعب
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