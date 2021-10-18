محمد صلاح يخطف قلوب العرب بلقطات غير مسبوقة... فيديو

لا يهتم العرب عموما والمصريون خصوصا بالنجم العالمي محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر فقط، بل في كل مكان يظهر فيه.

وظهر جناح ليفربول وهو يتحدث إلى الأمير ويليام وزوجته وبرفقة وكيل أعماله رامي عباس، يتجاذبان أطراف الحديث بود مع دوق ودوقة كامبريدج، على هامش حفل بيئي دُعي صلاح لتسليم جوائز فيه.

A friendly conversation between Mohamed Salah and Prince William, Duke of Cambridge and his wife Princess Kate Middleton at Alexandra Palace 🇪🇬👑🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 God bless you, proud of you pic.twitter.com/WcO61KS6or — Jamie (@Jamie74688633) October 17, 2021

وتداول المغردون مقطع الفيديو بسعادة بالغة، حيث تباهوا بما حققه النجم المصري من نجاح قاده إلى حضور تلك الفعالية.

وألقى صلاح كلمة حول أهمية حماية البحار والمحيطات، مؤكدا أن المساحات المائية ستحوي "بلاستيك" أكثر من الأسماك إذا لم تتحرك البشرية لإنقاذ البيئة.

من جهتها، كشفت نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عن إدراج مسيرة محمد صلاح ضمن مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي، مع الصفات الشخصية والجسدية التي أدت إلى نجاحه.