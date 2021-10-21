الإعلان عن موعد قرعة "كأس العالم قطر 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم قطر 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وحدد "فيفا" يوم 31 مارس/آذار من العام المقبل، موعدا للقرعة.

أعلن مجلس FIFA اليوم 🗓 أن قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦🏆 ستسحب يوم 31 مارس/آذار 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة. pic.twitter.com/EGabftZIY9 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 20, 2021

وذلك في حفل كبير سوف يكون أحد أبرز المحطات وصولا لموعد النهائيات العالمية التي تقام للمرة الأولى بضيافة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وتأهل منتخبا ألمانيا والدنمارك بشكل مباشر عن قارة أوروبا خلال جولة شهر أكتوبر/تشرين الأول، لينضما بذلك إلى منتخب قطر صاحبة الضيافة.

وستحدد قائمة الدول المشاركة في النهائيات بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم.